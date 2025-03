Грузію на “Євробаченні” в Україні представить виконавиця пісні We Do not Wanna Put In

Як пише видання, у Києві артистка представить композицію Keep the Faith. За словами Т.Гачечіладзе, пісня розповідає про віру і надію на краще, в якій би важкій ситуації не була людина.

Т.Гачечіладзе — уродженка Тбілісі, випускниця музичної школи імені Паліашвілі, диригентсько-хорового факультету Тбіліської державної консерваторії імені Сараджішвілі. У 2001 році завоювала перше місце на міжнародному конкурсі пісні “Море друзів” в Україні, через рік перемогла в Білорусії на “Слов’янському базарі”.

У 2009 році в складі групи “Стефані і 3G” співачка повинна була представляти Грузію на “Євробаченні” в Москві, але через відмову змінити текст композиції We Do not Wanna Put In участі в конкурсі не брала.

Як відомо, у пісні були такі слова: "We do not wanna Put In - The negative move - It's killin 'the groove", що на слух можна перекласти як: "Ми не хочемо Путіна - Це руйнування - Це вбиває весь кайф".