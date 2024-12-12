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Грубое задержание ветерана на Днепропетровщине: полиция проводит проверку действий правоохранителей

Грубое задержание ветерана на Днепропетровщине: полиция проводит проверку действий правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 2905 просмотра

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Полиция начала служебную проверку относительно действий правоохранителей, которые грубо задержали ветерана с позывным Ямаха. Во время инцидента мужчине сломали руку, несмотря на предупреждение об инвалидности.

Полиция проводит проверку относительно действий правоохранителей на Днепропетровщине, которые вероятно грубо заломили руку мужчине во время задержания.

В сети сообщается, что речь идет о бывшем военном с позывным Ямаха у которого сломана рука, передает УНН.

Так, неофициальный Телеграм-канал 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в  сети распространил видео грубого задержания мужчины полицейскими.

Во время проверки документов на машину, ветеран  требовал у полицейских свои удостоверения, но те проигнорировали и угрожали применить физическую силу. Ямаха предупредил, что имеет инвалидность, однако правоохранитель сказал: 

Какая у вас инвалидность? На голову, да?

Затем ветерана якобы грубо повалили на землю и начали заламывать руку. Мужчина кричал, что она сломана и просил отпустить соглашаясь одеть наручники.

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В полиции Днепропетровской области отреагировали на видео.

В соцсетях распространилось видео, где полицейские на улице задержали мужчину. По данному факту руководством главка начата служебная проверка, чтобы установить правомерность действий наряда полиции на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Информация будет обновлена

- говорится в сообщении.

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