Гройсман анонсировал снижение ренты на газодобычу до 12%

Предполагается, что эти нововведения станут стимулом отраслевого развития и достижения надлежащего уровня добычи газа.

Как отметил премьер, изменения в газодобыче очевидны - государственные компании и частные структуры демонстрируют наращивание добычи, обновление основных фондов, внедрение новых технологий. В то же время на пути позитивным изменениям часто стоят чиновники, которые занимаются вопросами лицензирования и предоставления разрешений - как на уровне центральной, так и на уровне местной власти.

"Все, кто будет создавать препятствия политике энергонезависимости, будут объявлены врагами государства. Все заслуживают равные условия, на получение разрешений с соблюдением существующих требований. До конца года мы должны принять конкретные решения - по упрощению процедур лицензирования, чтобы мы двигались в направлении получения энергонезависимости, а также относительно новых скважин - снижение рентных платежей. Это может быть фактором увеличения инвестирования (в развитие добычи)", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, до 2020 года Украина нарастить добычу собственного газа в 20 млрд кубометров, что освободит страну от необходимости импорта топлива и обеспечит снижение цен на газ.