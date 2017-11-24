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06:59 • 54123 просмотра

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Гройсман анонсировал снижение ренты на газодобычу до 12%

Гройсман анонсировал снижение ренты на газодобычу до 12%

Киев  •  УНН

 • 15975 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины планирует до конца года разработать пакет необходимых решений в сфере газодобычи, которые предусматривают упрощение разрешительных процедур и снижения ставок ренты до 12% при запуске новых скважин. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совещании по реализации Концепции развития газодобывающей отрасли Украины, которая состоялась в Полтаве, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Предполагается, что эти нововведения станут стимулом отраслевого развития и достижения надлежащего уровня добычи газа.

Как отметил премьер, изменения в газодобыче очевидны - государственные компании и частные структуры демонстрируют наращивание добычи, обновление основных фондов, внедрение новых технологий. В то же время на пути позитивным изменениям часто стоят чиновники, которые занимаются вопросами лицензирования и предоставления разрешений - как на уровне центральной, так и на уровне местной власти.

"Все, кто будет создавать препятствия политике энергонезависимости, будут объявлены врагами государства. Все заслуживают равные условия, на получение разрешений с соблюдением существующих требований. До конца года мы должны принять конкретные решения - по упрощению процедур лицензирования, чтобы мы двигались в направлении получения энергонезависимости, а также относительно новых скважин - снижение рентных платежей. Это может быть фактором увеличения инвестирования (в развитие добычи)", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, до 2020 года Украина нарастить добычу собственного газа в 20 млрд кубометров, что освободит страну от необходимости импорта топлива и обеспечит снижение цен на газ.

 

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