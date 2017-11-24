Гройсман анонсував зниження ренти на газовидобуток до 12%

Передбачається, що ці нововведення стануть стимулом галузевого розвитку та досягнення належного рівня видобутку газу.

Як наголосив прем’єр, зміни в газовидобуванні очевидні — державні компанії та приватні структури демонструють нарощування видобутку, оновлення основних фондів, запровадження нових технологій. Водночас на заваді позитивним змінам часто стоять чиновники, які займаються питаннями ліцензування та надання дозволів — як на рівні центральної, так і на рівні місцевої влади.

“Усі, хто створюватиме перешкоди політиці енергонезалежності, будуть оголошені ворогами держави. Усі заслуговують на рівні умови, на отримання дозволів з дотриманням існуючих вимог. До кінця року ми маємо ухвалити конкретні рішення — щодо спрощення процедур ліцензування, аби ми рухалися в напрямку здобуття енергонезалежності, а також щодо нових свердловин — зниження рентних платежів. Це може бути фактором збільшення інвестування (у розвиток видобутку)”, — підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, до 2020 року Україна має наростити видобуток власного газу до 20 млрд кубометрів, що звільнить країну від необхідності імпорту палива та забезпечить зниження цін на газ.