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Гражданина Индии будут судить в Харькове за переправку нелегалов через границу

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Гражданину Индии сообщено о подозрении о незаконная переправке лиц через государственную границу Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Под процессуальным руководствм прокуратуры сообщено о подозрении гражданину Индии по факту организации незаконной переправки лиц, совершенном в отношении нескольких лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Как сообщил и. о. руководителя местной прокуратуры Александр Ильенков, досудебным расследованием установлено, что в октябре 2019 гражданин Индии, находясь на территории указанной страны, заверил своего соотечественника, что за денежное вознаграждение может организовать приезд его родственников в Украину, а в дальнейшем и в страны Европейского союза для трудоустройства на законных основаниях.

Прибыв в Украину, указанный человек ввел в заблуждение других граждан Индии, которые являются студентами высших учебных заведений Харькова и через нотариусов оформил заявления-приглашения иностранцев в Украину на основании якобы дружеских отношений со студентами.

"В дальнейшем в Харьков прибыли граждане Индии. Организатор преступной схемы убедил 2 студентов, которые предоставили приглашение, непосредственно присутствовать во время встречи в пункте пропуска "Харьков-авиа" и предоставить пограничному наряду недостоверную информацию о цели визита лиц, прибывших. На основании этого работники пограничной службы пропустили граждан Индии на территорию Украины", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили правоохранители, через некоторое время организатор направил указанную группу лиц в Киев, а в дальнейшем - в Западную Украину. При попытке пересечения государственной границы пограничной полицией Словакии граждане Индии задержаны вместе с другой группой нелегальных мигрантов в составе 11 человек.

Организатору преступной схемы избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления и других лиц, которые могут быть причастны.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет в случае доказательства судом вины.

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