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Громадянина Індії судитимуть у Харкові за переправлення нелегалів через кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Громадянину Індії повідомлено про підозру про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

За процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру громадянину Індії за фактом організації незаконного переправлення осіб, вчиненій щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Як повідомив в. о. керівника місцевої прокуратури Олександр Ільєнков, досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року громадянин Індії, перебуваючи на території зазначеної країни, запевнив свого співвітчизника, що за грошову винагороду може організувати приїзд його родичів до України, а в подальшому і до країн Європейського союзу для працевлаштування на законних підставах.

Прибувши до України, вказаний чоловік ввів в оману інших громадян Індії, які є студентами вищих навчальних закладів Харкова та через нотаріусів оформив заяви-запрошення іноземців до України на підставі нібито дружніх відносин зі студентами.

“У подальшому до Харкова прибули громадяни Індії. Організатор злочинної схеми переконав 2 студентів, які надали запрошення, безпосередньо бути присутніми під час зустрічі в пункті пропуску „Харків-авіа“ та надати прикордонному наряду недостовірну інформацію щодо мети візиту осіб, які прибули. На підставі цього працівники прикордонної служби пропустили громадян Індії на територію України”, — повідомили у прокуратурі.

Як повідомили правоохоронці, через деякий час організатор направив зазначену групу осіб до Києва, а в подальшому — до Західної України. При спробі перетину державного кордону прикордонною поліцією Словацької Республіки громадян Індії затримано разом з іншою групою нелегальних мігрантів у складі 11 осіб.

Організатору злочинної схеми обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії щодо встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років у разі доведення судом провини.

Українські Національні Новини

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