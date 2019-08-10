Граждане Китая чаще всего оформляют электронные визы в Украину - статистика МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала с января этого года по месяц июль, граждане Китая, Саудовской Аравии и Австралии оформили больше всего электронных виз в Украину. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, передает УНН.
“Гордимся в МИД Украины итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019, которыми пользуются иностранцы из 52 стран. Этому удобном новейшем механизма лишь немногим больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности”, — поделился Заяц.
По словам госсекретаря МИД, в 2019 году министерство централизованно оформило более 20 тысяч электронных виз для иностранцев.
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Самыми активными пользователями современной веб-платформы МИД е-Визу стали граждане Китая (12125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787).
Чаще всего украинские электронные визы оформляют с целью туризма (16839), деловых поездок (2355) и частных путешествий (618).
Напомним, в МИД объяснили, почему Украина 5 лет не платит взносы в бюджет СНГ.
Гордимся в @MFA_Ukraine итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019, которыми пользуются иностранцы из 52 стран. Этому удобном новейшем механизма лишь немногим больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности pic.twitter.com/idQCUkBQC5— Andriy Zayats (@ZayatsAz) August 9, 2019