Граждане Китая чаще всего оформляют электронные визы в Украину - статистика МИД

КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала с января этого года по месяц июль, граждане Китая, Саудовской Аравии и Австралии оформили больше всего электронных виз в Украину. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц, передает УНН.