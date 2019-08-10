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Громадяни Китаю найчастіше оформлюють електронні візи в Україну - статистика МЗС

Громадяни Китаю найчастіше оформлюють електронні візи в Україну - статистика МЗС

Київ • УНН

 • 11738 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. З початку з січня цього року по липень-місяць, громадяни Китаю, Саудівської Аравії та Австралії оформили більше всього електронних віз в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис у мікроблозі Twitter, який зробив державний секретарь Міністерства закордонних справ Андрій Заяць.

“Пишаємося в ⁦МЗС України підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність”, — поділився Заяць.

За словами держсекретаря МЗС, у 2019 році міністерство централізовано оформило понад 20 тисяч електронних віз для іноземців.

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Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС е-Візу стали громадяни Китаю (12 125), Австралії (2 368) і Саудівської Аравії (1 787).

Найчастіше українські електронні візи оформлюють з метою туризму (16 839), ділових поїздок (2 355) і приватних подорожей (618).

Нагадаємо, у МЗС пояснили, чому Україна 5 років не сплачує внески до бюджету СНД.

Пишаємося в ⁦@MFA_Ukraine⁩ підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність pic.twitter.com/idQCUkBQC5

— Andriy Zayats (@ZayatsAz) August 9, 2019

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