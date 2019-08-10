Громадяни Китаю найчастіше оформлюють електронні візи в Україну - статистика МЗС

КИЇВ. 10 серпня. УНН. З початку з січня цього року по липень-місяць, громадяни Китаю, Саудівської Аравії та Австралії оформили більше всього електронних віз в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис у мікроблозі Twitter, який зробив державний секретарь Міністерства закордонних справ Андрій Заяць.