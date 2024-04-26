Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
"Оккупанты - не герои": в Днепре активисты требуют снести памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Маргелову
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании
Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека
Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики
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Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
ФК "Рух" отметили бронзовой наградой за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками и успешные проекты развития футбола. ФК "Рух", основателем которого является львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, получил премию UEFA Grassroots Awards
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, ранив по меньшей мере трех человек, в том числе 9-летнего мальчика, 18-летнюю девушку и 42-летнего мужчину, а также нанеся ущерб инфраструктуре и жилым домам.
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
Высокие прибыли Microsoft, обусловленные 31% ростом ее подразделения Azure, из которых 7% приходится на искусственный интеллект, а также впечатляющие отчеты Alphabet и Snap, подняли технологический сектор на Уолл-стрит после краха Meta.
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
В Киеве эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за угрозы возможного ракетного удара. Сейчас из больниц вывозят медиков и пациентов - больных пануют в другие больницы города.
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца провела аудит и создала Наблюдательную группу Правления для оценки обвинений в адрес Российского Красного Креста в нарушениях, включая его отсутствие в оккупированных регионах Украины, кражу имущества Украинского Красного Креста в Крыму и политические заявления должностных лиц, противоречащие гуманитарным принципам.
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
Илон Маск, вероятно, привлечет $6 миллиардов для своего ИИ-стартапа xAI, конкурента OpenAI, чтобы разработать "хороший" общий искусственный интеллект, который имеет целью понять человечество.
"Оккупанты - не герои": в Днепре активисты требуют снести памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Маргелову
В Днепре общественная организация семей погибших украинских военнослужащих требует демонтировать памятник советскому военачальнику Василию Маргелову и установить памятник бойцам 25-й воздушно-десантной бригады, которые погибли в войне с Россией.
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом дальнейшую военную помощь и шаги по усилению противовоздушной обороны Украины.
Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека
российские военные атаковали гражданский автомобиль с помощью беспилотника-камикадзе возле Золотой Балки, ранив 44-летнего мужчину и 67-летнюю женщину, которые были госпитализированы.
Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики
Министерство социальной политики Украины стремится привести свою социальную политику в соответствие со стандартами ЕС, сосредоточившись на сокращении бедности, предоставлении инклюзивных услуг для преодоления кризисных ситуаций, поддержке занятости людей с инвалидностью и мероприятиях по активному старению, чтобы пожилые люди могли оставаться экономически и социально активными.