Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола

ФК "Рух" Львов, владельцем и почетным президентом которого является Григорий Козловский, стал бронзовым призером УЕФА Grassroots Awards, как лучший профессиональный клуб 2023/24, благодаря своей работе и вклад в развитие европейского футбола, передает УНН.

Премия UEFA Grassroots Awards ежегодно присуждается УЕФА футбольным клубам и проектам, которые сделали выдающийся вклад в развитие массового футбола в Европе. С момента запуска в 2010 году было вручено 142 награды UEFA Grassroots Awards победителям из 42 ассоциаций-членов УЕФА. Кандидатов выдвигают европейские национальные футбольные ассоциации, а победителей выбирает Комитет развития и технической помощи УЕФА согласно рекомендациям Комитета массовых участников УЕФА.

В этом году премия UEFA Grassroots Awards вручается в партнерстве с EA SPORTS FC в рамках более широкого партнерства между программой UEFA Grassroots и EA SPORTS FC FUTURES.

"Инвестирование в развитие детей является ключевой ролью футбольного клуба и Академии "Рух", - отмечает Григорий Козловский. - Мы развиваем будущих игроков, болельщиков, арбитров и тренеров".

Европейскую известность львовская футбольная Академия "Рух" получила после успешного выступления молодых футболистов в Юношеской лиге УЕФА 2022/23, где "желто-черные" продемонстрировали сильную игру, одолев мощных соперников. ФК "Рух" дошел до 1/8 финала, преодолев два квалификационных раунда. В первом раунде "Рух" одержал победу над польским "Заглембе", во втором раунде - триумфальную победу над турецким "Галатасараем", а вот в плей-офф - минимально проиграл итальянскому "Интеру" в 1/8 финала.

Еще один талант "руховцев" отметили в Международном центре спортивных исследований (CIES) - "желто-черные" возглавили рейтинг самых молодых команд из более 60 лиг мира. CIES Football Observatory рассчитал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в частности в топ-31 лиге Европы. Львовский ФК "Рух" с показателем 52,4% занял первое место рейтинга. Второе место заняла словацкая "Жилина" - 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга - 42,7.

"Без сильной массовой игры элитный уровень футбола не мог бы существовать. Премия UEFA Grassroots Awards - это важное признание и триумф львовской молодежи на европейском уровне. Это значительное достижение для юных футболистов "Руха", которое свидетельствует об их высоком мастерстве и перспективности", - отметил Григорий Козловский.

Почетный президент и основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский поздравил юных футболистов с такими фантастическими результатами и пожелал новых побед в будущем: "Ребята, клуб гордится каждым из вас! Вы - будущее "Руха" и очень приятно, что вы с детства прославляете "желто-черных" в Европе".