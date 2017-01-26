ГПУ вызвала на допрос А.Клименко на 30 января

Согласно повестке, экс-министра вызывают на допрос в качестве подозреваемого во второй следственный отдел Главной военной прокуратуры в 10:00 30 января "для ряда следственных и процессуальных действий в уголовном производстве".

Также экс-министра вызывают на допрос и 3 февраля в 10:00 для проведения следственных действий.

Напомним, Главная военная прокуратура Генпрокуратуры расследует уголовное производство в отношении А.Клименко по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Так, А.Клименко инкриминируют участие в организованной преступной организации, совершенные в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, которые привели к тяжким последствиям в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах.