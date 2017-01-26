ГПУ викликала на допит О.Клименка на 30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України викликала на допит екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка на 30 січня та 3 лютого. Про це йдеться у повістках, які оприлюднені на офіційному сайті ГПУ, передає УНН.
Згідно з повісткою, екс-міністра викликають на допит як підозрюваного до другого слідчого відділу Головної військової прокураттури о 10 годині 30 січня “для низки слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні”.
Також екс-міністра викликають на допит і 3 лютого о 10 годині для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, Головна військова прокуратура Генпрокуратури розслідує кримінальне провадження щодо О.Клименка за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, О.Клименку інкримінують участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.