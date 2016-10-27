ГПУ и СБУ разоблачили служащих банка, которые незаконно вывели активы финучреждения на сумму более 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Департамент ГПУ в сфере экономики совместно с НП и СБУ разоблачили должностных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной оффшорной компании, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины - бывший помощник народного депутата, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Как сообщил Ю.Луценко, сегодня одному из участников преступной группы - гр. Демченко - сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено до 12 лет с конфискацией имущества.
"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 41 млн 340 тыс. грн", - сообщил Генпрокурор.