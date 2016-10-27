ГПУ та СБУ викрили службовців банку, які незаконно вивели активи фінустанови на суму понад 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України — колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як повідомив Ю.Луценко, сьогодні одному з учасників злочинної групи — гр. Демченко О. І. — повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна.
“Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн”, — повідомив Генпрокурор.