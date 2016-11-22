ГПУ планирует передать в суд дела в отношении 190 человек за преступления против Майдана - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины планирует передать в суд дела еще в отношении 190 человек, подозреваемых в преступлениях против Майдана, после внесения изменений в закон о заочном осуждении. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня журналистам в Гааге в эфире "112 Украина", передает УНН.
"152 человека, которых обвиняют в преступлениях на Майдане, находятся в судебных процессах. Еще примерно 190 под подозрением. И как только Верховная Рада уточнит закон о порядке заочного осуждения и они будут достаточно быстро переданы в суд", - сказал он.
Ранее Ю.Луценко сообщил, что по преступлениям во время Революции Достоинства 35 человек осуждены, в отношении 152 продолжаются судебные процессы.
Напомним, что в АП подтвердили информацию о том, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана 18 ноября.
Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего Премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.
Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.