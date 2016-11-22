ГПУ планує передати до суду справи щодо 190 осіб за злочини проти Майдану – Ю.Луценко

"152 особи, яких обвинувачуємо у злочинах на Майдані, знаходяться у судових процесах. Ще приблизно 190 під підозрою. І як тільки Верховна Рада уточнить закон про порядок заочного засудження і вони будуть достатньо швидко передані до суду", - сказав він.

Раніше Ю.Луценко повідомив, що наразі по злочинах під час Революції Гідності 35 осіб засуджено, по 152 особах тривають судові процеси.

Нагадаємо, що в АП підтвердили інформацію про те, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану 18 листопада.

Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.

Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.