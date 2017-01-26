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ГПУ подписала договор о сотрудничестве с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия"

ГПУ подписала договор о сотрудничестве с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия"

Киев • УНН

 • 10275 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня 26 января Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Андрей Мелешевич подписали договор о сотрудничестве между ГПУ и НаУКМА. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

По словам Ю.Луценко, в частности, подписание данного договора позволит студентам факультета правовых наук проходить практику в органах прокуратуры. В то же время, А.Мелешевич поблагодарил Генерального прокурора за визит и будущее плодотворное сотрудничество.

Кроме того, Юрий Луценко провел длительную встречу со студентами и работниками Национального университета "Киево-Могилянская академия". Также в мероприятии принял участие советник Генерального прокурора Украины, бывший Федеральный прокурор и помощник Генерального прокурора США Богдан Витвицкий.

Во время встречи Ю.Луценко рассказал об актуальных аспектах деятельности Генеральной прокуратуры Украины, реформировании органов и ответил на вопросы, Б.Витвицкий поделился личным опытом прохождения службы в США.

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