ГПУ підписала договір співпраці з Національним університетом “Києво-Могилянська академія”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Сьогодні 26 січня Генеральний прокурор України Юрій Луценко та президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Андрій Мелешевич підписали договір про співпрацю між ГПУ та НаУКМА. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
За словами Ю.Луценка, зокрема, підписання даного договору дозволить студентам факультету правничих наук проходити практику в органах прокуратури. Водночас, А.Мелешевич подякував Генеральному прокурору за візит і майбутню плідну співпрацю.
Крім того, Юрій Луценко провів тривалу зустріч зі студентами та працівниками Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Також участь у заході прийняв радник Генерального прокурора України, колишній Федеральний прокурор і помічник Генерального прокурора США Богдан Витвицький.
Під час зустрічі Ю.Луценко розповів про актуальні аспекти діяльності Генеральної прокуратури України, реформування органів прокуратури та відповів на питання, Б.Витвицький поділився особистим досвідом проходження служби в США.