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ГПУ не сообщала о подозрении Ю.Чмырю об участии в организации силового разгона Майдана

Киев • УНН

 • 16071 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Украины не сообщала о подозрении бывшему заместителю главы Администрации Президента Украины по гуманитарным вопросам Юрия Чмырю об участии в организации силового разгона Майдана 18 и 19 февраля 2014 года. Об этом УНН сообщили в Генпрокуратуре.

ГПУ не сообщала о подозрении Ю.Чмырю об участии в организации силового разгона Майдана

"Подозрения не объявляли (Ю.Чмырю об участие в организации силового разгона Майдана - ред.)", - сообщили в ведомстве.

В то же время, в Генпрокуратуре уточнили, что следствие проверяет возможную причастность к силовому разгону Майдана Ю.Чмыря и многих других должностных лиц.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре сообщали, что сообщено о подозрении относительно событий 18-19 февраля 2014 года 27 лицам.

В розыске находятся 17 человек, в том числе бывший глава государства, руководство МВД, внутренних войск, СБУ и киевской милиции.

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