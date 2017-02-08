ГПУ не повідомляла про підозру Ю.Чмирю про участь в організації силового розгону Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Генеральна прокуратура України не повідомляла про підозру колишньому заступникові голови Адміністрації Президента України з гуманітарних питань Юрія Чмирю стосовно участі в організації силового розгону Майдану 18 і 19 лютого 2014 року. Про це повідомили УНН у Генпрокуратурі.
"Підозри не повідомляли (Ю.Чмирю щодо участі в організації силового розгону Майдану – ред.)", - повідомили у відомстві.
Водночас, у Генпрокуратурі уточнили, що слідство перевіряє можливу причетність до силового розгону Майдану Ю.Чмиря і багатьох інших посадовців того часу.
Нагадаємо, раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що повідомлено про підозру стосовно подій 18-19 лютого 2014 року 27 особам.
У розшуку перебувають 17 осіб, в тому числі колишній глава держави, керівництво МВС, внутрішніх військ, СБУ та київської міліції.
Також нагадаємо, департамент спеціальних розслідувань ГПУ передав до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника начальника Дніпровського районного управління міліції Києва щодо подій на Майдані 18 лютого 2014 року.