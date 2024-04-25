ГПСУ: через разблокированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" наблюдается интенсивное движение в обоих направлениях

По состоянию на утро через заблокированный польскими фермерами пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" отмечается интенсивное движение грузовиков в обоих направлениях. В очереди - 250 грузовиков. За минувшие сутки КПП пересекло 1300 грузовых транспортных средств, сообщил в эфире телемарафона в четверг представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

По направлению пропуска Ягодин, который несколько дней назад разблокировали, мы видим уже достаточно такое интенсивное движение в обоих направлениях. За минувшие сутки здесь границу пересекло 1300 грузовых транспортных средств в обоих направлениях - сказал Демченко.

Он напомнил, что во время блокирования КПП польские фермеры за сутки могли пропускать 60-100 грузовиков в сторону Украины. "От Польши были нулевые показатели, и фактически снижение тебе было в десять раз", - отметил Демченко.

Дополнение

Около 150 грузовиков ждут в Польше в очереди на въезд в Украину через заблокированный до сих пор пункт пропуска "Рава-Русская".

Напомним,

22 апреля движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено после того, как завершился протест польских фермеров, длившийся с 9 февраля.