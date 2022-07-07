Готовился корректировать ракетные удары по Николаеву: обезврежен агент фсб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Во время спецоперации СБУ задержала жителя Николаева, собиравшего данные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
"В ходе спецоперации задержан житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе, собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонных объектов в причерноморских районах", – говорится в сообщении.
Как отметили, данные, которые злоумышленник собрал ранее, вс рф использовали по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов Николаева с 26 по 30 июня.
Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:
▪️ взрывчатку
▪️ огнестрельное оружие и боеприпасы
▪️ российскую символику
▪️ мобильные телефоны с доказательствами преступных действий
Жителю Николаева сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2). Также решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также относительно дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена).
Напомним
В Днепропетровской области задержан российский агент, который пытался установить местонахождение украинских систем противовоздушной обороны вблизи южного и восточного фронтов.