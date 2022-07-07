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Готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву: знешкоджено агента фсб

Готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву: знешкоджено агента фсб

Київ • УНН

 • 98189 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Під час спецоперації СБУ затримала жителя Миколаєва, який збирав дані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

"В ході спецоперації затримано мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах", – ідеться у повідмоленні.

Як зазначили, дані, які зловмисник зібрав раніше, зс рф використали щонайменше під час коригування масових ракетних обстрілів Миколаєва з 26 по 30 червня.

Під час обшуків правоохоронці виявили у агента:

▪️ вибухівку
▪️ вогнепальну зброю та боєприпаси
▪️ російську символіку
▪️ мобільні телефони з доказами злочинних дій

Жителю Миколаєва повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2). Також вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації інших епізодів його діяльності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада).

Нагадаємо

У Дніпропетровській області затримали російського агента, який намагався встановити місцезнаходження українських систем протиповітряної оборони поблизу південного та східного фронтів.

Українські Національні Новини

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