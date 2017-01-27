Отель в Перу из-за ливня провалился в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Отель в Перу из-за сильного ливня подмыло водой, в результате чего он провалился в реку, передает УНН со ссылкой на ABC News.
Как отмечает издание, отель колониальной эпохи в Перу был разрушен накануне из-за сильного ливня.
После того, как водой подмыло его фундамент, он за считанные секунды рухнул в реку.
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По сообщению спасателей, пострадавших в результате инцидента нет.
Colonial-era hotel in Peru collapses and falls into a river due to heavy rainfall. No major injuries were reported. https://t.co/ypd6ywoBe2 pic.twitter.com/HZQIOMi1FM- ABC News (@ABC) 26 января 2017
Как сообщал УНН, 23 января из-за непогоды в штатах Джорджия и Миссисипи погибли 20 человек .