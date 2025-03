Отель в Перу из-за ливня провалился в реку

Как отмечает издание, отель колониальной эпохи в Перу был разрушен накануне из-за сильного ливня.

После того, как водой подмыло его фундамент, он за считанные секунды рухнул в реку.

По сообщению спасателей, пострадавших в результате инцидента нет.

Colonial-era hotel in Peru collapses and falls into a river due to heavy rainfall. No major injuries were reported. https://t.co/ypd6ywoBe2 pic.twitter.com/HZQIOMi1FM

- ABC News (@ABC) 26 января 2017

Как сообщал УНН, 23 января из-за непогоды в штатах Джорджия и Миссисипи погибли 20 человек .