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Готель у Перу через зливу провалився у річку

Готель у Перу через зливу провалився у річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Готель у Перу через сильну зливу підмило водою, внаслідок чого він провалився у річку, передає УНН з посиланням на ABC News.

Як зазначає видання, готель колоніальної епохи у Перу був зруйнований напередодні через сильну зливу.

Після того, як водою підмило його фундамент, він за лічені секунди обвалився у річку.

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За повідомленням рятувальників, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Colonial-era hotel in Peru collapses and falls into a river due to heavy rainfall. No major injuries were reported. https://t.co/ypd6ywoBe2 pic.twitter.com/HZQIOMi1FM

— ABC News (@ABC) 26 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, 23 січня через негоду у штатах Джорджія й Міссісіпі загинуло 20 людей.

Українські Національні Новини

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