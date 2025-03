Готель у Перу через зливу провалився у річку

Як зазначає видання, готель колоніальної епохи у Перу був зруйнований напередодні через сильну зливу.

Після того, як водою підмило його фундамент, він за лічені секунди обвалився у річку.

За повідомленням рятувальників, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Colonial-era hotel in Peru collapses and falls into a river due to heavy rainfall. No major injuries were reported. https://t.co/ypd6ywoBe2 pic.twitter.com/HZQIOMi1FM

— ABC News (@ABC) 26 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, 23 січня через негоду у штатах Джорджія й Міссісіпі загинуло 20 людей.