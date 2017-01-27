Готель у Перу через зливу провалився у річку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Готель у Перу через сильну зливу підмило водою, внаслідок чого він провалився у річку, передає УНН з посиланням на ABC News.
Як зазначає видання, готель колоніальної епохи у Перу був зруйнований напередодні через сильну зливу.
Після того, як водою підмило його фундамент, він за лічені секунди обвалився у річку.
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За повідомленням рятувальників, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Colonial-era hotel in Peru collapses and falls into a river due to heavy rainfall. No major injuries were reported. https://t.co/ypd6ywoBe2 pic.twitter.com/HZQIOMi1FM— ABC News (@ABC) 26 січня 2017 р.
Як повідомляв УНН, 23 січня через негоду у штатах Джорджія й Міссісіпі загинуло 20 людей.