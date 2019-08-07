Google почтил память Пантелеймона Кулиша особым Doodle
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Google посвятил Doodle украинскому писателю, поэту, драматургу, фольклористу, этнографу, языковеду, переводчику, критику, редактору и издателю Пантелеймону Кулишу, который родился 7 августа 1819 года, передает УНН.
Кулиш является автором первой фонетической азбуки для украинского языка, несмотря на ряд внесенных в нее изменений лежит в основе современного украинского правописания. В первой фонетической азбуке для украинского языка, созданной им в конце 1850-х годов, не было церковнославянских букв ѣ и ы, появилась буква g (для обозначения ґ).
Пантелеймон Кулиш, писавший на русском и украинском языках, известнен больше как автор первого русскоязычного исторического романа “Черная рада”, в которой автор описывает период Руины в украинской истории. Умер писатель 14 февраля 1897 года на хуторе Мотронивка, ныне село Оленевка, Борзнянского района Черниговской области.
Как сообщал УНН, ранее Google посвятил дудл Дню Земли.