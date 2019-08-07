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Google вшанував пам'ять Пантелеймона Куліша особливим Doodle

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Google присвятив Doodle українському письменнику, поету, драматургу, фольклористу, етнографу, мовознавцю, перекладачеві, критику, редактору і видавцеві Пантелеймону Кулішу, який народився 7 серпня 1819 року, передає УНН.

Куліш є автором першої фонетичної абетки для української мови, яка незважаючи на ряд внесених до неї змін лежить в основі сучасного українського правопису. У першій фонетичній абетці для української мови, створеної ним в кінці 1850-х років, не було церковнослов’янських літер ѣ і и, з’явилася буква g (для позначення ґ).

Пантелеймон Куліш, який писав російською і українською мовами, відомий більше як автор першого україномовного історичного роману “Чорна рада”, в якому автор описує період Руїни в українській історії. Помер письменник 14 лютого 1897 року на хуторі Мотронівка, нині село Оленівка, Борзнянського району Чернігівської області.

Як повідомляв УНН, раніше Google присвятив дудл Дню Землі.

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