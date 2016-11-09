Главный соблазн Путина на выборах в США назвал эксперт

"Россия уже готова к каким-то провокаций. Сейчас этот маховик будет раскручиваться ", - отметил В.Шлинчак.

"Как для Обамы важно этих три месяца продемонстрировать, что он уходит с поста с высоко поднятой головой, так же и для В.Путин сейчас очень велик соблазн использовать этих три месяца, как нельзя лучше для расшатывания ситуации и не только на Балканах, а я думаю, что и в Крыму, и на Донбассе ", - отметил эксперт.

Как сообщал УНН, по словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Юрия Щербака 45-й президент США будет стоять перед очень серьезными вызовами.