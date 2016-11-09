Головну спокусу В.Путіна під час виборів у США назвав експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Володимира Путіна є спокуса скористуватися періодом між виборами та інавгурацією нового Президента США. Проце в ефірі “5 каналу” заявив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, передає УНН.
“Росія вже готова до якихось провокацій. Зараз цей маховик буде розкручуватися,” — наголосив В.Шлінчак.
“Як для Б.Обами важливо цих три місяці продемонструвати, що він йде з посади з високо піднятою головою, так само і для В.Путін зараз дуже велика спокуса використати цих три місяці, як можна краще для розхитування ситуації і не лише на Балканах, а я думаю, що і в Криму, і На Донбасі,” — зазначив експерт.
Як повідомляв УНН, за словами Надзвичайного і Повноважного Посла України Юрія Щербака 45-й президент США стоятиме перед дуже серйозними викликами.