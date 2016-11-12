Голове "избирательной комиссии" псевдореферендума в "ДНР" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Следователями СБУ сообщено о подозрении жительнице Краматорска, председателю одной из избирательных комиссий псевдореферендума 2014 года в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что женщина во время захвата города боевиками в 2014 году активно участвовала в организации незаконного референдума и была председателем одной из сепаратистских избирательных комиссий. Она также агитировала местных жителей поддержать решение "совета ДНР" по изменению границ территории Украины.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины, злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие.