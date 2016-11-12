Голові "виборчої комісії" псевдореферендуму в "ДНР" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Слідчими СБУ повідомлено про підозру мешканці Краматорська, голові однієї з виборчих комісій псевдореферендуму 2014 року у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що жінка під час захоплення міста бойовиками у 2014 році брала активну участь в організації незаконного референдуму та була головою однієї з сепаратистських виборчих комісій. Вона також агітувала місцевих мешканців підтримати рішення "ради ДНР" щодо зміни меж території України.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України, зловмисниці повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
Триває досудове слідство.