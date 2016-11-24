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Глава ЕП покинет пост ради участия в выборах в Германии в 2017 году (расширено)

Киев • УНН

 • 11771 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Председатель Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что будет участвовать в выборах в парламент Германии в 2017 году. Об этом он сказал во время пресс-конференции в четверг, передает УНН.

Глава ЕП покинет пост ради участия в выборах в Германии в 2017 году (расширено)

"Я принял решение, я не буду выдвигать свою кандидатуру на президента Европарламента на очередной срок, в следующем году я буду баллотироваться в немецкий бундестаг как первый номер в списке моей партии СДПГ в Северной Рейн-Вестфалии", - сказал он.

По его словам, это не было легким решением и он благодарен за возможность быть председателем ЕП.

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