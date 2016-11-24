Голова ЄП покине посаду заради участі у виборах в Німеччині в 2017 році (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що братиме участь у виборах до парламенту Німеччині в 2017 році. Про це він сказав під час прес-конференції у четвер, передає УНН.
"Я прийняв рішення, я не буду висувати свою кандидатуру на президента Європарламенту на черговий термін, наступного року я буду балотуватися у німецький бундестаг як перший номер у списку моєї партії СДПН у Північному Рейні-Вестфалії", - сказав він.
З його слів, це не було легким рішенням і він вдячний за можливість бути головою ЄП.