Голова ЄП покине посаду заради участі у виборах в Німеччині в 2017 році (розширено)

"Я прийняв рішення, я не буду висувати свою кандидатуру на президента Європарламенту на черговий термін, наступного року я буду балотуватися у німецький бундестаг як перший номер у списку моєї партії СДПН у Північному Рейні-Вестфалії", - сказав він.

З його слів, це не було легким рішенням і він вдячний за можливість бути головою ЄП.