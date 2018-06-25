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Председатель ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Председатель ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Киев  •  УНН

 • 13952 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Высшего избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен заявил о том, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

По словам Гювен, на данный момент обработано 97,7% бюллетеней. Глава ЦИК отметил, что еще необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги выборов. Таким образом он, по сути, признал победу Эрдогана на выборах.

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Также Сади Гювен заявил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-процентный барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны. Он уточнил, что речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и “Хорошей партии”.

Следует отметить, что в Турции один из самых высоких в мире проходных барьеров для попадания в парламент необходимо набрать 10% голосов избирателей.

Как сообщал УНН, турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени.

Вечером 24 июня после подсчета 96% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, однако представители оппозиции отказались признавать его выигрыш в подсчета 100% голосов избирателей. Главный конкурент турецкого лидера Мухаррем Индже тогда заявил о том, что результаты из крупнейших городов страны, где традиционно поддерживают оппозицию, еще не пришли, поэтому, по его словам, все еще возможен второй тур.

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