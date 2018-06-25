Голова ЦВК Туреччини оголосив про перемогу Ердогана на президентських виборах

За словами Гювена, на цей момент опрацьовано 97,7% бюлетенів. Глава ЦВК зазначив, що ще необроблені бюлетені вже ніяк не зможуть вплинути на підсумки виборів. Таким чином, він по суті визнав перемогу Ердогана на виборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокурдська Партія демократії народів проходить до парламенту Туреччини

Також Сади Гювен заявив, що в ході дострокових парламентських виборів п’ять політичних партій подолали 10-відсотковий бар’єр і будуть представлені у вищому законодавчому органі країни. Він уточнив, що мова йде про Партію справедливості і розвитку, Партії націоналістичного руху, Народно-республіканську партію, Партію демократії народів і “Добру партію”.

Слід зазначити, що в Туреччині один із найвищих у світі прохідних бар’єрів, для потрапляння в парламент необхідно набрати 10% голосів виборців.

Як повідомляв УНН, турецькі громадяни уперше в історії у неділю обирали одночасно президента і новий склад парламенту. Голосування проходило в 81 провінції з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.

Увечері 24 червня після підрахунку 96% бюлетенів Реджеп Таїп Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах, проте представники опозиції відмовилися визнавати його виграш до підрахунку 100% голосів виборців. Головний конкурент турецького лідера Мухаррем Індже тоді заявив про те, що результати із найбільших міст країни, де традиційно підтримують опозицію, ще не прийшли, тому, за його словами, все ще можливий другий тур.