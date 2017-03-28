Глава Нацбанка отбыла с командировкой в ​​Берлин

Как отмечается, в рамках рабочего визита запланирован ряд встреч В.Гонтаревой с представителями правительства и парламента Германии, банковскими и экспертными кругами, немецкими СМИ.

Глава Нацбанка также представляет общее видение и результаты проведенных реформ в банковском секторе на тематическом круглом столе "Реформа банковского сектора в Украине: видение Национального банка".

Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что готова подать в отставку после того, как на ее место будет предложена кандидатура "профессионала и технократа".