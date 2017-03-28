Голова Нацбанку відбула із відрядженням до Берліна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні голова Національного банку Валерія Гонтарева відбула із службовим відрядженням до Берліна. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Як зазначається, у рамках робочого візиту запланована низка зустрічей В.Гонтаревої із представниками уряду та парламенту Німеччини, банківськими та експертними колами, німецькими медіа.
Голова Нацбанку також презентує загальне бачення та результати проведених реформ у банківському секторі на тематичному круглому столі “Реформа банківського сектору в Україні: бачення Національного банку”.
Нагадаємо, голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура “професіонала і технократа”.