Глава МИД Турции: убийца посла РФ связан с террористами Ф.Ґюлена
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что убийца российского посла Андрея Карлова был связан с террористами Фетуллаха Гюлена, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
«Информация и документы, что есть в нашем распоряжении, свидетельствуют о том, что убийца был связан с террористами Фетуллаха Гюлена», - сообщил министр.
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Также М.Чавушоглу привлек внимание к тому, что никто из близких и родственников убийцы российского дипломата не захотел забирать его тело из морга.
Напомним, посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции М.Алтинташ, он был убит местными силами безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", убийство расследует группа из российских и турецких специалистов.
Как сообщал УНН, убийца посла РФ в Анкаре еще в октябре собирал информацию о дипломате .