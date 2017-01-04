Голова МЗС Туреччини: вбивця посла РФ пов'язаний з терористами Ф.Ґюлена
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що вбивця російського посла Андрія Карлова був пов'язаний з терористами Фетуллаха Ґюлена, передає УНН з посиланням на Anadolu.
«Інформація та документи, що є в нашому розпорядженні, свідчать про те, що вбивця був пов'язаний з терористами Фетуллаха Ґюлена», - повідомив міністр.
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Також М.Чавушоглу привернув увагу до того, що ніхто з близьких і родичів вбивці російського дипломата не захотів забирати його тіло з моргу.
Нагадаємо, посол Андрій Карлов був застрелений 19 грудня під час виступу на відкритті фотовиставки в Анкарі. Напад виконав співробітник поліції М.Алтинташ, він був убитий місцевими силами безпеки. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею “Акт міжнародного тероризму”, вбивство розслідує група з російських і турецьких фахівців.
Як повідомляв УНН, вбивця посла РФ в Анкарі ще в жовтні збирав інформацію про дипломата.