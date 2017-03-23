Председатель комитета конгресса США: Д.Трамп могли прослушивать
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Спецслужбы, возможно, действительно перехватывали некоторые звонки и письма президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комитета Конгресса США по разведке Девин Нуньес, передает УНН со ссылкой на ВВС .
На пресс-конференции в среду Д.Нуньес заявил, что, просматривая старые отчеты, обнаружил документы, которые могут основываться на прослушивании Д.Трампа. Однако эти данные собирались в рамках рутинной работы спецслужб и никак не были связаны с Россией.
"Это нормальный, рутинный сбор данных, судя по тому, что я увидел. Кажется, вся информация собрана законно ", - сказал он. По словам Д.Нуньес, эти данные были получены от разведки другой страны в рамках международного договора о сотрудничестве.
По словам Д.Нуньес, он рассказал о находке председателю палаты Полу Райану и в течение дня доложит о ней в Белом доме.