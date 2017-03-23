Голова комітету конгресу США: Д.Трампа могли прослуховувати

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Спецслужби, можливо, дійсно перехоплювали деякі дзвінки і листи президента США Дональда Трампа. Про це заявив голова комітету Конгресу США по розвідці Девін Нуньєс, передає УНН з посиланням на ВВС.

На прес-конференції в середу Д.Нуньєс заявив, що, переглядаючи старі звіти, виявив документи, які можуть ґрунтуватися на прослуховування Д.Трампа. Однак ці дані збиралися в рамках рутинної роботи спецслужб і ніяк не були пов’язані з Росією.

“Це нормальний, рутинний збір даних, судячи з того, що я побачив. Здається, вся інформація зібрана законно”, — сказав він. За словами Д.Нуньєс, ці дані були отримані від розвідки іншої країни в рамках міжнародного договору про співпрацю.

За словами Д.Нуньєс, він розповів про знахідку голові палати Підлозі Райану і протягом дня доповість про неї в Білому домі.

 

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