Голова комітету конгресу США: Д.Трампа могли прослуховувати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Спецслужби, можливо, дійсно перехоплювали деякі дзвінки і листи президента США Дональда Трампа. Про це заявив голова комітету Конгресу США по розвідці Девін Нуньєс, передає УНН з посиланням на ВВС.
На прес-конференції в середу Д.Нуньєс заявив, що, переглядаючи старі звіти, виявив документи, які можуть ґрунтуватися на прослуховування Д.Трампа. Однак ці дані збиралися в рамках рутинної роботи спецслужб і ніяк не були пов’язані з Росією.
“Це нормальний, рутинний збір даних, судячи з того, що я побачив. Здається, вся інформація зібрана законно”, — сказав він. За словами Д.Нуньєс, ці дані були отримані від розвідки іншої країни в рамках міжнародного договору про співпрацю.
За словами Д.Нуньєс, він розповів про знахідку голові палати Підлозі Райану і протягом дня доповість про неї в Білому домі.