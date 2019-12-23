Глава Института нацпамяти рассказал, где будет располагаться архив репрессивных органов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Архив репрессивных органов за 550 млн гривен будет располагаться на Троещине. Он станет важным этапом развития микрорайона. Об этом новый глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Территория под архив, она выделена на Троещине. Я уверен, что это станет важным этапом развития, в том числе Троещины, потому что архив станет мощным интеллектуальным центром, в который будут приезжать исследователи со всего мира - это большой восьмиэтажный исследовательский центр с конференц-залами, дискуссионными комнатами, архивохранилищами. Я уверен, для развития города, для развития инфраструктуры - это будет важный и знаковый проект. В том числе он даст много рабочих мест, в том числе и жителям Троещины. Это не центр города, в этом есть плюсы. Вы видите пробки в Киеве. Мы понимаем, что чем больше создается элементов культурной инфраструктуры в спальных районах, тем лучше для динамики коммуникации", - отметил он.
Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича.
Также сообщалось, что в Украине создадут архив репрессивных органов, ориентировочная стоимость которого 550 млн гривен. Сейчас на его создание выделено более 50 млн гривен.