Голова Інституту нацпам'яті розповів, де буде розташовуватися архів репресивних органів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Архів репресивних органів за 550 млн гривень буде розташовуватися на Троєщині. Він стане важливим етапом розвитку мікрорайону. Про це новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Територія під архів, вона виділена на Троєщині. Я впевнений, що це стане важливим етапом розвитком, в тому числі Троєщини, тому що архів стане потужним інтелектуальним центром, до якого приїжджатимуть дослідники з усього світу – це великий восьмиповерховий дослідницький центр з конференц-залами, дискусійними кімнатами, архівосховищами. Я впевнений для розвитку міста, для розвитку інфраструктури - це буде важливий та знаковий проект. В тому числі він дасть багато робочих місць, в тому числі й мешканцям Троєщини. Це не центр міста, в цьому є плюси. Ви бачите затори у Києві. Ми розуміємо, що чим більше створюється елементів культурної інфраструктури в спальних районах, тим краще для динаміки комунікації", - зазначив він.
Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича.
Також повідомлялося, що в Україні створять архів репресивних органів, орієнтовна вартість якого 550 млн гривень. Наразі на його створення виділено більше 50 млн гривень.