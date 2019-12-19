Гол в компенсированное время вывел "Ливерпуль" в финал Клубного чемпионата мира

В первые 15 минут команды обменялись голами. Открыл счет африканский полузащитник Кейта ворвался из-за спины защитников и получил передачу от Салаха. Далее ему не составило труда пробить сквозь голкипера. Аргентинский форвард Фунес сыграл удачно на добивании за “Монтеррей” — 1:1.

Автором победного гола стал Фирмино, отличившийся на 90 + 1 минуте матча, добавив мяч в сетку одним касанием с прострела Александра-Арнольда — 2:1.

Добавим, что 21 декабря “Ливерпуль” в финале сразится с бразильским “Фламенго”.