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Гол в компенсированное время вывел "Ливерпуль" в финал Клубного чемпионата мира

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 • 15653 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На “Международном стадионе Халифа” в Дохе состоялся полуфинальный поединок Клубного чемпионата мира по футболу между “Ливерпулем” и мексиканским “Монтеррее”, передает корреспондент УНН.

В первые 15 минут команды обменялись голами. Открыл счет африканский полузащитник Кейта ворвался из-за спины защитников и получил передачу от Салаха. Далее ему не составило труда пробить сквозь голкипера. Аргентинский форвард Фунес сыграл удачно на добивании за “Монтеррей” — 1:1.

Автором победного гола стал Фирмино, отличившийся на 90 + 1 минуте матча, добавив мяч в сетку одним касанием с прострела Александра-Арнольда — 2:1.

Добавим, что 21 декабря “Ливерпуль” в финале сразится с бразильским “Фламенго”.

Украинские Национальные Новости

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