Гол в компенсований час вивів "Ліверпуль" в фінал Клубного чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На "Міжнародному стадіоні Халіфа" у Досі відбувся півфінальний поєдинок Клубного чемпіонату світу з футболу між "Ліверпулем" та мексиканським "Монтерреєм", передає кореспондент УНН.
У перші 15 хвилин команди обмінялися голами. Відкрив рахунок африканський півзахисник Кейта увірвався за спини захисників і отримав передачу від Салаха. Далі йому не склало труднощів пробити голкіпера. Аргентинський форвард Фунес зіграв вдало на добиванні за “Монтеррей” — 1:1.
Автором переможного голу став Роберто Фірміно, який відзначився на 90 + 1 хвилині матчу, додавши м’яч у сітку одним дотиком з прострілу Александра-Арнольда — 2:1.
Додамо, що 21 грудня “Ліверпуль” у фіналі позмагається із бразильським “Фламенго”.