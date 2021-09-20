Гол в дополнительное время принес "ПСЖ" седьмую подряд победу в Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. "Пари Сен-Жермен" в центральном матче шестого тура чемпионата Франции (Лига 1) обыграл "Лион", сообщает корреспондент УНН.
Детали
В стартовом составе столичной команды нашлось место как ведущему вратарю мира — Джанлуиджи Доннарумма, так и звездном трио форвардов — Лионелю Месси, Неймару и Килиан Мбаппе.
Зрителям пришлось ждать первое взятие ворот 54 минуты. Причем забили гости. Екамби выдал прекрасную передачу в центр штрафной площади, где свободный Лукас пакета выбежал на оперативный простор и разобрался в ситуации.
На 66 минуте матча Неймар заработал на себе нарушение правил в чужой штрафной и сам реализовал нарушения. Наставник парижан Почеттино угадал с одной из замен, а именно тем, что выпустил на 82 минуте на поле Икарди. Нападающий в компенсированное время головой замкнул навес от Мбаппе — 2:1.
“ПСЖ” выиграл шесть матчей из шести и набрал 18 очков. В “Лиона” 8 баллов и 9-я позиция в турнирной таблице.
Дополнение
Среди других матчей отметим ничью между “Труа” и “Монпелье” (1:1). Футболист “Динамо” Родригес вышел на поле за “Труа” на 60 минуте и не сумел оформить результативные действия.