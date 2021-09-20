Гол в додатковий час приніс "ПСЖ" сьому поспіль перемогу в Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. "Парі Сен-Жермен" в центральному матчі шостого туру чемпіонату Франції (Ліга 1) обіграв "Ліон", повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
У стартовому складі столичної команди знайшлося місце як провідному воротареві світу — Джанлуїджі Доннарумма, так і зоряному тріо форвардів — Ліонелю Мессі, Неймару і Кіліану Мбаппе.
Глядачам прийшлося чекати на перше взяття воріт 54 хвилини. Причому забили гості. Екамбі видав прекрасну передачу в центр штрафного майданчику, де вільний Лукас Пакета вибіг на оперативний простір та розібрався у ситуації.
На 66 хвилині матчу Неймар заробив на собі порушення правил у чужій карній зоні та сам реалізував порушення. Наставник парижан Почеттіно вгадав із однією із замін, а саме тим, що випустив на 82 хвилині на поле Мауро Ікарді. Нападник в компенсований час головою замкнув навіс від Мбаппе — 2:1.
“ПСЖ” виграв шість матчів із шести і набрав 18 очок. У “Ліона” 8 балів і 9-та позиція в турнірній таблиці.
Доповнення
Серед інших матчів відзначимо нічию між “Труа” та “Монпельє” (1:1). Футболіст “Динамо” Родрігес вийшов на поле за “Труа” на 60 хвилині і не зумів оформити результативні дії.