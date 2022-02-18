Час вопросов к правительству, установление Дня Украинской Государственности и пенсии: повестка дня ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в Верховной Раде состоится час вопросов к правительству, а также рассмотрение перечня важных законопроектов, среди которых, в частности, установление Дня Государственности и общеобязательное накопительное пенсионное обеспечение. Об этом УНН информирует со ссылкой на повестку дня ВР.
Детали
С 10:00 до 12:00 состоится час вопросов к правительству. Во время него заслушают доклады:
- министра финансов Сергея Марченко относительно обеспечения финансирования вопросов, требующих неотложного решения;
- министра обороны Алексея Резникова - о ситуации на границах Украины, а также о состоянии комплектования Сил территориальной обороны ВСУ;
- премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно состояния энергетической безопасности Украины.
Также нардепы рассмотрят такие пакеты законопроектов:
- установление нового праздника - Дня Украинской Государственности (№ 5864);
- законопроекты относительно общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (№2683-2683-3);
- внесение изменений в некоторые законы Украины относительно определенных вопросов управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины (№5801);
- внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№ 6395);
- социальная защита лиц пожилого возраста (№ 4285);
- противодействие нарушению прав в сфере труда (№ 5748);
Кроме этого, нардепы рассмотрят ряд законопроєктів о ратификации соглашений с другими государствами, а также с Евросоюзом.
Добавим
Как стало известно УНН, депутаты от "Слуги народа" решили перенести пленарную неделю с 1-4 марта на 22-25 февраля.