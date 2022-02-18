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Година запитань до уряду, встановлення Дня Української Державності та пенсії: порядок денний ВР

Година запитань до уряду, встановлення Дня Української Державності та пенсії: порядок денний ВР

Київ • УНН

 • 19780 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду, а також розгляд переліку важливих законопроектів, серед яких, зокрема, встановлення Дня Державності та загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Про це УНН інформує з посиланням на порядок денний ВР.

Деталі

З 10:00 до 12:00 відбудеться година запитань до уряду. Під час неї заслухають доповіді:

– міністра фінансів Сергія Марченка щодо забезпечення фінансування питань, які потребують нагального вирішення;

– міністра оборони Олексія Резнікова - про ситуацію на кордонах України, а також про стан комплектування Сил територіальної оборони ЗСУ;

– прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо стану енергетичної безпеки України.

Також нардепи розглянуть наступні пакети законопроектів:

– встановлення нового свята - Дня Української Державності (№ 5864);

– законопроекти щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення (№2683-2683-3);

– внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України (№5801);

– внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта (№ 6395);

– соціальний захист осіб похилого віку (№ 4285);

– протидію порушенню прав у сфері праці (№ 5748);

Окрім цього, нардепи розглянуть низку законопроєктів про ратифікацію угод з іншими державами, а також з Євросоюзом.

Додамо

Як стало відомо УНН, депутати від "Слуги народу" вирішили перенести пленарний тиждень з 1-4 березня на 22-25 лютого. 

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