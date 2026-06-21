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Год на посту Генпрокурора: Кравченко обнародовал результаты по основным направлениям

Киев • УНН

 • 4872 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отчитывается о годе работы: в суд направлено 258 дел о военных преступлениях, 97 обвиняемых признаны виновными. Также установлен ущерб в оборонной сфере на сумму более 3,4 млрд грн.

Год на посту Генпрокурора: Кравченко обнародовал результаты по основным направлениям
Генпрокурор Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подвел итоги по основным направлениям работы за год пребывания в должности, пишет УНН

"Год на посту Генерального прокурора. Для кого-то это много, для кого-то – мало. Оценивать можно по-разному. Для меня – недостаточно", -  написал Кравченко.

Из основных результатов: 

  • Офис генерального прокурора за год направил в суд 258 уголовных дел, связанных с военными преступлениями в Украине, 97 обвиняемых уже признаны виновными. По данным Генпрокурора, с июня 2025 года по июнь 2026 года было зарегистрировано и расследуется 72 295 уголовных производств в связи с российской агрессией в Украине. Из них 68 900 дел открыто по ст. 438 УКУ (военные преступления); 
    • В оборонной сфере установлен ущерб на сумму более 3,4 млрд грн, а 849 лиц - получили подозрения и предстанут перед судом;
      • Судами вынесен 81 приговор по преступлениям против детей, из них 18 - пожизненное лишение свободы; 
        • В направлении противодействия преступлениям в бюджетной сфере в течение года в суд направлено более 2 тысяч обвинительных актов, а общая сумма установленного ущерба - 14 млрд грн; 
          • В сфере защиты окружающей среды - возвращено  32,5 тысячи гектаров земель, которые были отчуждены противоправно;

            Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес06.02.26, 13:00 • 87094 просмотра

            • проведен аудит производств в отношении бизнеса: из 26818 производств 9716 были закрыты.

              Также за этот год ОГП передали средств и имущества на сумму 1,3 млрд грн на нужды ВСУ.  

              Напомним 

              Руслан Кравченко был официально назначен на должность Генерального прокурора Украины 21 июня 2025 года. Его кандидатуру поддержала Верховная Рада 273 голосами 17 июня 2025 года, после чего Президент подписал соответствующий указ.

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              Юлия Мельник

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