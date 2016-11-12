Главой Пентагона может стать женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп включил в список потенциальных кандидатов на пост министра обороны сенатора Келли Айотт, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
Отмечается, что К.Айотт - одна из немногих женщин в кабинете Д.Трампа, и в случае назначения будет первой женщиной - главой Пентагона.
Источник добавил, что К.Айотт известна своей компетентностью и быстро получит одобрение сената.
Сейчас никаких решений еще не было сделано, и текущий список кандидатов на пост министра обороны сосредотачивается вокруг армии и ее служащих, однако имя К.Айотт позиционируется как "оливковая ветвь" для создания внешней политики Республиканской партии.
Как сообщал УНН, министерство обороны США не собирается отказываться от своих планов по усилению группировки войск в Европе после избрания президентом Д.Трампа. Эти планы будут выполняться так, как они были согласованы с союзниками Вашингтона по НАТО.